كلف خطأ فادح من حارس إنتر، البديل يونوت رادو، فريقه الخسارة 1-2 من بولونيا في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 20، ليهدر فريق المدرب سيموني إنزاغي فرصة تصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي بولونيا كل من ماركو أرناوتوفيتش (28) ونيكولا سانسوني (81)، فيما جاء هدف «النيراتزوري» عبر المهاجم الكرواتي إيفان بريشيتش (3).



وبهذه الهزيمة الأولى لإنتر في 12 مباراة بجميع المسابقات، توقف رصيده عند 72 نقطة من 34 مباراة بفارق نقطتين خلف ميلان، ويبقى بولونيا في المركز 13 ولديه 42 نقطة.



وفشل كل من أتالانتا وفيورنتينا في تعزيز حظوظهما بتحقيق أحد المقاعد المؤهلة الى المسابقات الأوروبية، بتعادل مثير للاول 4-4 على أرضه ضد تورينو وسقوط قاس للثاني ضد ضيفه أودينيزي 0-4 في مباراتين أيضا مؤجلتين من المرحلة الـ 20.



هذا، وتقام غدا السبت منافسات المرحلة الـ 35 من «الكالتشيو»، حيث يسعى لاتسيو، صاحب المركز السابع برصيد 56 نقطة، لاستعادة نغمة الانتصارات والدخول في صراع التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل عندما يحل ضيفا على سبيتزيا، الذي يحتل المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.



وتقام غدا أيضا 3 مباريات اخريات، حيث يلتقي كالياري مع هيلاس فيرونا، ونابولي مع ساسوولو، وسمبدوريا مع جنوى.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 35 من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ستراسبورغ وضيفه باريس سان جرمان المتوج باللقب في المرحلة الماضية، فيما يلعب غدا لانس مع نانت، ورين مع سانت إيتيان.



ألمانيا



يخوض هرتا برلين مواجهة مصيرية غدا السبت على ملعب مضيفه ارمينيا بيلفيلد في ظل سعي كل منهما لحصد نقاط المباراة للاقتراب خطوة جديدة من تأمين البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) ضمن المرحلة الـ 32 من المسابقة.



ويبدو هرتا هو الأقرب للبقاء بدوري الأضواء، لكن بمقدور شتوتغارت أن يعيد نفسه إلى الصورة من خلال الفوز على ضيفه فولفسبورغ غدا.



ويلتقي فرايبورغ مع مضيفه هوفنهايم، فيما يلتقي يونيون برلين اليوم الجمعة مع ضيفه غرويتر فورث الذي هبط رسميا من «البوندسليغا».



وفي باقي المباريات، يلتقي بوروسيا دورتموند مع بوخوم، وماينتس مع بايرن ميونيخ، وأوغسبورغ مع كولن.