هادي العنزي



يغادر وفد منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات غدا الثلاثاء متجها إلى قرغيزستان لخوض مباراتين دوليتين وديتين مع نظيره القرغيزي يومي 5 و7 الجاري، تحضيرا لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 13 حتى 31 مايو.



وسيعود وفد الأزرق النسائي الذي ترأسه ابتسام عبدالحميد ويضم 17 لاعبة، 8 الجاري ليدخل مباشرة في معسكر داخلي يمثل مرحلة الإعداد الأخيرة قبل أولى مواجهاته بدورة الألعاب الخليجية الثالثة مع نظيره الإماراتي 15 مايو.

وفي هذا الصدد، ذكرت ابتسام عبدالحميد أن إقامة المباراتين الوديتين جاءت بناء على طلب من الجهاز الفني، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للأزرق النسائي، قبل خوض غمار منافسات دورة الألعاب الخليجية.

وتضم تشكيلة الأزرق النسائي كلا من: رزان العنزي، ومريم نور، ولورا الثويني، شوق باشا، ومريم بارون، وعائشة الصابري، وزينة بن سلامة، وعبير الرفاعي، وشروق كايد، وفجر أحمد، نهال الصقعبي، وريم الملا، ونور الحرز، وشيخة الربان، وياسمين عبدالله، وإيمان الحيي، ودينا علي.