عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت إيقاف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حميد القلاف حتى إشعار آخر بسبب دخوله في مناوشات مع جماهير «الأبيض» عقب الهزيمة من كاظمة.

وحملت الجماهير الكويتاوية القلاف مسؤولية الهزيمة بسبب الخطأ الكبير منه قبل تسجيل «البرتقالي» هدف الفوز، وهو ما تسبب في حالة غضب من جانب محبي «الأبيض»، ليرد عليهم القلاف بشكل غير لائق قبل أن يتم تهدئة جميع الأطراف.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة إن كاظمة استحق الفوز في المباراة التي كانت فقيرة فنيا وقليلة الفرص بسبب التحفظ الكبير من الفريقين، مشيرا إلى أن «الأبيض» اعتاد على خلق الفرص في جميع المباريات ولكن في مباراة كاظمة لم تسنح لنا فرص متاحة للتسجيل رغم روح اللاعبين القتالية، إلا أنهم لم يظهروا بمستواهم المعهود.

وانتقد عقلة قرارات حكم المباراة المقدوني الشمالي نيكولا بشكل عام وبشكل خاص عدم احتسابه ركلة جزاء مستحقة للكويت في الدقيقة 90، موجها اللوم كذلك لحكم تقنية الفيديو الحكم المساعد المونتينيغري كيفن لعدم استدعائه للحكم في هذه اللقطة، متمنيا وجود الحكام المحليين في الـ VAR لإيجاد بعض الإنصاف في المباريات والقرارات المصيرية حتى لا تكون هناك مجاملة بين الحكمين.



ماركوف: علينا المواصلة لنيل الكأس



من جانبه، بارك مدرب كاظمة زيلكو ماركوف للاعبي ومنتسبي «البرتقالي» التأهل إلى نصف نهائي كأس سمو الأمير، مضيفا أن كلا الفريقين يعرفان بعضهما جيدا، فلا أسرار بينهما، سوى اختلافات تكتيكية بحسب كل مباراة على حدة، ومضيفا أن الفوز على الكويت جاء مميزا وذا طبيعة خاصة لعدة أسباب، لعل في مقدمتها أن الخاسر هو بطل الدوري وتغلب علينا في مباراة سابقة، كما أن الهدف الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة.



واختتم قائلا: «لقد أخذوا الدوري وقد فزنا عليهم بكأس سمو الأمير وعلينا مواصلة القتال لأجل الظفر بهذه الكأس الغالية».