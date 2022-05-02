هادي العنزي



أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن تأهل فريقه لنصف نهائي كأس سمو الأمير جاء مستحقا، وبعد عطاء كبير لجميع لاعبي «السماوي».



وذكر أن المواجهة جاءت صعبة على الفريقين، مضيفا: «العربي كبير بعطائه ولاعبيه، والسالمية لا يقل عنه شأنا، والفوز عليه يحسب لأبطال السماوي، بعدما نجحنا في إغلاق المناطق التي يجيدها لاعبوه المهاريون التحرك فيها، وتشكل بذات الوقت خطرا على مرمانا، وعلى الجهة الأخرى تمكنا من خلق عديد الفرص التي بالإمكان ترجمتها إلى أهداف، وسجلنا اثنين منها، وهذا تأكيد على جودة لاعبي السالمية»، لافتا إلى أن فريقه استعان بعدد من العناصر الشابة التي أثبتت كفاءتها في المباراة.



وأشار إبراهيم إلى أن مواجهة النصر المقبلة يصعب التكهن بنتيجتها، معللا ذلك بأن كلا الفريقين يملكان العديد من العناصر القادرة على حسم المباراة، وعليه فإنه تنتظرنا مواجهة تتطلب معها أفضل عطاء خلال 90 دقيقة.