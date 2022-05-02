أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف أن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو تحظى برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مستذكرا دور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان حريصا على استضافة هذه البطولة في 2020 حيث كان هدفه أن يجمع أبناء الخليج على أرض الكويت ويعزز دور الأخوة والمحبة، لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيلها أكثر من مرة.



وقال الشيخ مبارك خلال استضافته مع عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات في برنامج «غبقة الحمراء» على تلفزيون الكويت أن تعويذة الدورة المستوحاة من البيئة في الخليج ستكون خلال عيد الفطر في مجمع 360، الذي يحتضن أيضا حفل الافتتاح الكبير في 22 الجاري بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والاتحادات الآسيوية وشخصيات رياضية مع احتمالية تواجد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي لم يتأكد حتى اللحظة حضوره من عدمه.



وذكر أن عدد الألعاب في البطولة ستكون 16 لعبة رياضية موزعة على 12 منشأة رياضية متنوعة، بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة منوها إلى أنه يحق للدولة المستضيفة إضافة 5 إلى 6 ألعاب رياضية وتمت الموافقة على إضافة ألعاب البادل والدراجات الهوائية والألعاب الإلكترونية.



وأشاد الشيخ مبارك بجهود جميع الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة بالإضافة إلى هيئة الرياضة وهيئة الشباب والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حيث كان دورهم له الأثر الكبير في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الاستعداد والجاهزية، مشيرا إلى انه لا يمكن نسيان المتطوعين الذين بلغ عددهم إلى أكثر من 500 متطوع من الدفاع المدني والهيئة العامة للشباب وجهات اخرى.



وذكر ان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة محمد الراجحي ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وجميع اللجان العاملة من أجل توفير أفضل الأجواء للمشاركين وظهور الدورة بشكل يليق بسمعة الكويت.



رياضة المرأة



بدورها، قالت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات إن تأجيل الدورة كان «خيره» لرياضة المرأة خاصة بعد قرار رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية مؤخرا دمج الرياضة النسائية إلى دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة قائلة أن رئيسة اللجنة النسائية البحرينية حياة آل خليفة لها الفضل في ضم اللعبات النسائية الى الدورة، لافته إلى أن مشاركة المرأة ستكون في 6 ألعاب في البطولة وهي كرة الصالات، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، وكرة السلة (3x3)، والألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى ألعاب القوى، مؤكدة اعتزازها وفخرها كون الكويت هي الدولة الأولى الحاضنة للدورة المجمعة للجنسين، ومشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن القرار كان في يناير وفترة الإعداد قصيرة للفرق النسائية إلا انه وبالتعاون ما بين اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة تم وضع خطة إعداد للاتحادات الوطنية المشاركة معنا ونتمنى ظهورهن بشكل مميز لاسيما أن فترة الإعداد كانت قصيرة مشيدة بالدعم اللامحدود من القيادة والذي ساهم في تطور رياضة المرأة في الكويت خاصة خلال السنوات الأربع الماضية.



واضافت حيات أن أجمل ما في التنافس هو الحصول على الميدالية الذهبية والأجمل هو التحلي بالروح الرياضية لهذا السبب اخترنا «روحنا ذهبية» شعارا للدورة.



اللجنة الاعلامية



الى ذلك، عقد أمس الأول اجتماعا تنسيقيا للجنة الإعلامية في مقر اللجنة الأولمبية ضمن الاستعدادات للدورة، إذ قدم رئيس لجنة الإعلام الرياضي في «الأولمبية» سطام السهلي شرحا وافيا عن عمل لجنة الاعلام والأدوار المناطة بها خلال فعاليات الدورة التي تشمل 16 لعبة، وذلك للخروج بالصورة التي تليق بهذه البطولة التي تقام تحت رعاية سامية، كما تحدث مدير مواقع التواصل في «الأولمبية» خليل حيات عن الدور الفاعل للجان العاملة من منسقين إعلاميين ومصورين في مواقع التواصل وضرورة مواكبة الحدث وظهوره بالشكل الأمثل.