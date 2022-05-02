يعقوب العوضي



توج الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد لفئة الناشئين تحت 15 سنة بعد فوزه على القرين في المباراة النهائية بنتيجة 37-36 بعد أشواط إضافية، فيما احتل العربي المركز الثالث، وبعد المباراة قام عضو مجلس إدارة الاتحاد طلال العتيبي والمدير الفني لكرة اليد في نادي الكويت هيثم الرشيدي ومدير اللعبة في نادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعده حامد مزعل بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بالمراكز الثلاث الأولى، وبذلك يكون الكويت قد حقق ثنائية الموسم الحالي بعد فوزه بلقب الدوري العام.



وفي هذا الإطار، أكد مدرب فريق الكويت مشعل العدواني أن «العميد» قدم كل ما لديه على أرض الملعب طوال الموسم في بطولتي الدوري والكأس، مضيفا: «لدينا لاعبون للمستقبل تملؤهم الطموحات والإصرار على إثبات الوجود والمنافسة على مختلف البطولات المحلية والدولية وستشكل قاعد اللاعبين الحالية قوة وأرض خصبة لمستقبل اليد في النادي».