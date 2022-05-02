بعد أن ظهرت لأول مرة قبل أكثر من سنة، عادت الدمى المخيفة للظهور على شاطئ تكساس في أميركا مما تسبب بنوبة فزع لدى السكان الذين تخوفوا من أن تكون هذه الدمى «مسكونة» وفقا لـ «العربية نت».



وقال العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس الأميركي بانتظام للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية وأنواع الطيور المهددة بالانقراض، إنهم عثروا على أكثر من 30 دمية مخيفة في المكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.



وأوضح العلماء الذين يقومون بأبحاث في أحد شواطئ المدينة، أنهم شعروا بالفزع بعد العثور على عشرات الدمى، التي تستمر بالظهور على نفس الشاطئ دون معرفة مصدرها.



وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.