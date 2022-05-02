تقف البرازيلية مارلين سيلفا دوس سانتوس أمام المرآة وتتأمل وشما على شكل أزهار يخفي آثار العملية التي أجريت لها بعد إصابتها بسرطان الثدي قبل خمس سنوات.



وتقول المرأة البالغة 51 عاما «حتى لو لم يكن الآخرون يستطيعون رؤية هذه الندبة، كان يزعجني أن أراها».



وتضيف «ما أراه الآن هو هذه الزهور. لم أكن أتوقع أن تكون بهذا الجمال».



ورسمت الفنانة كارلا منديس نحو 160 وشما لإخفاء ندوب نساء عانين أمراضا أو تعرضن لحوادث أو لعنف منزلي.



وتقدم منديس خدماتها مجانا في إطار المشروع الاجتماعي «وي آر دايمندس» وتعني «نحن ألماسات» الذي انطلق عام 2017، وأطلق لاحقا شراكات مع عدد من المنظمات غير الحكومية.



وتقول فنانة الوشم «أريد إيصال فكرة أننا كنساء ماسات خام ونلمع طيلة حياتنا». وتضيف أن «مساعدة هؤلاء النساء من خلال فني وإعطاء معنى جديد لندوب تمثل ذكريات سيئة لهن أمر يسعدني».



ودقت كيلي بيريرا (36 عاما) كذلك وشوما على أشكال أزهار وماس على ذراعها ومن الكتف حتى المرفق.



وتخفي الرسومات ندبة وحروقا تسبب فيها حادث منزلي تعرضت له بيريرا وأحدث جروحا كذلك في رقبتها وصدرها وإحدى يديها.