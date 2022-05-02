يحتفل المسلمون في معظم دول العالم اليوم بعيد الفطر بعد اكتمال عدة شهر رمضان المبارك امس، لكن 3 دول هي افغانستان والنيجر ومالي احتفلت بالعيد باكرا امس.



فقد أعلنت جمهورية النيجر أن أول أيام عيد الفطر المبارك أمس، حيث قالت وسائل إعلام محلية انه ثبتت رؤية هلال شهر شوال في إقليم ديفا وطاوا ومرادي، وكذلك في مدينة زندر.



ومن ثم، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر الموعد. وبعد دقائق من إعلان رؤية هلال شوال، وجه رئيس النيجر محمد بازوم بالتهنئة إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر.



وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان مساء أمس الأول أن أمس هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد.



وقال مركز الفلك الدولي إنه على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال، فقد أعلنت أفغانستان أن الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة ـ على حد قولهم ـ علما أن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس أمس الأول.



وأعلنت دولة مالي أيضا ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.



خلافا لذلك، أعلنت 17 دولة عربية أن اليوم الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، في تأخر الاعلان في 3 دول أخرى هي سلطنة عمان والأردن والمغرب طلبت استطلاع هلال شهر شوال مساء أمس وهي كانت بدأت شهر رمضان متأخرة عن باقي الدول، وتنضم إليها جزر القمر أيضا باعتبار أن هلال رمضان ظهر مثل تلك الدول يوم الثاني من أبريل، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.



وأعلنت كل من السعودية والبحرين وقطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية ولجنة تحري الهلال في الإمارات واللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، وفق بيانات رسمية منفصلة، أن امس الأحد هو المتمم لشهر رمضان.



ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر ولبنان وتونس اليوم أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين محمد حسين، ونظرائه المصري شوقي علام، واللبناني عبداللطيف دريان، والتونسي عثمان بطيخ.