تجمع العديد من سائقي الدراجات النارية الكنديين في العاصمة أوتاوا للاحتجاج «دفاعا عن الحرية» في تظاهرة أطلق عليها «مسيرة الرعد المتدحرج»، في حركة تذكر بقافلة سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية في الشتاء الماضي، وقد نشرت الشرطة تعزيزات وأوقفت بعض المشاركين.



وتجمع متظاهرون راجلين أمس الأول قرب النصب التذكاري للحرب في وسط المدينة، وكان العديد منهم يلفون أكتافهم بالعلم الكندي.



وأشارت مصادر صحافية إلى تحليق طائرات مسيرة فوق الحشود صباح السبت وسط انتشار كثيف للشرطة.



وشوهد بين المتظاهرين محاربون قدامى يعلقون ميداليات عسكرية على ستراتهم، وكان عناصر شرطة وجيش سابقون قد ساعدوا سائقي الشاحنات في تنسيق اعتصامهم في الشتاء الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع وشل وسط أوتاوا قبل أن تجليهم قوات الأمن بموجب سلطات طوارئ منحتها لها الحكومة الفيدرالية.



لكن مطالب سائقي الدراجات ليست واضحة، ويقول العديد منهم على الإنترنت إنهم يتظاهرون «دفاعا عن الحرية»، بينما يعارض آخرون بشدة رئيس الوزراء جاستن ترودو وسياساته.