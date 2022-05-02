تعرضت عمدة برلين امس للسب وللقذف بالبيض خلال تجمع لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في برلين.



وقالت متحدثة باسم مجلس الشيوخ في برلين ومتحدثة أخرى باسم اتحاد النقابات الألمانية إن البيض الذي تم إلقاؤه على عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي لم يصبها.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن جيفاي اضطرت لقطع خطابها لبعض الوقت بسبب ذلك.



وتوجهت جيفاي في خطابها بالشكر لجميع العاملين بمجلس الشيوخ ببرلين الذين قاموا بعملهم تحت ظروف صعبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحاتها.



وأضافت أن الولاية مدينة لهم باجتياز الأزمة بشكل جيد، مؤكدة أن تأدية عمل جيد تستحق أجرا جيدا وظروف عمل جيدة.