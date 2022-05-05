أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس عن تنظيمها مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الـ 11 بعنوان «بلدية ذكية» يوم 10 مايو الجاري ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة بلديات دول مجلس التعاون.



وقالت البلدية في بيان صحافي إن المؤتمر الذي سيقام برعاية وحضور المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي سيناقش 3 محاور رئيسية تتضمن أفضل استخدامات (GIS) وعقود النظافة والعمل التطوعي.



وبينت أن هذا الاجتماع الحضوري الأول للمؤتمر منذ أكثر من عامين بسبب جائحة «كوفيد-19»، والذي تحتضنه بلدية الكويت بمشاركة وفود من بلديات الدول الخليجية ووفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التطوعية.



وأشارت إلى أنه سيتم في اليوم الأول من المؤتمر تكريم نخبة من الفائزين المتخصصين من البلديات الخليجية بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي في دورتها الرابعة 2021/2022.



وذكرت أن اليوم الثاني سيشهد حلقات حوارية سيناقش خلالها عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل جهات حكومية متخصصة ومؤسسات تطوعية في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير وعقود النظافة والرقابة عليها يديرها مدير إدارة التطوير والتدريب ونائب اللجنة العلمية للمؤتمر فالح العتيبي.