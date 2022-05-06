قام مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وقد رافقه خلال الزيارة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل.

وشملت الزيارة مشروع المباني الإدارية «برج الإدارة وقاعة الدانة ومركز المعارض والمركز الثقافي ومركز الزوار».

كما زار مبنى عمادة القبول والتسجيل، وكلية العلوم، وكلية الهندسة والبترول، وكلية العلوم الحياتية، وكلية العلوم الإدارية، وزار عددا من المساجد في مدينة صباح السالم الجامعية، والتي تم تسليمها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي ستقوم بمهام الإدارة والإشراف عليها.