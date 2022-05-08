يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز برنامجه المتكامل لإدارة وتأهيل موارده البشرية من خلال تنظيم الدورات التدريبية والفعاليات التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في البنك مؤخرا بالتعاون مع شركة PwC العالمية لإعداد وتقديم ورش عمل توعوية للفرق الإدارية في KIB، وعلى مدار 9 أيام، حول طرق مكافحة ومنع واكتشاف الاحتيال.



وفي تعليقه على تنظيم هذه الفعالية الداخلية المهمة، أكد المدير التنفيذي مساعد رئيس إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال داوود بهبهاني حرص واستعداد البنك للتصدي لأي من مظاهر الاحتيال التي قد تنشأ داخل البنك، لافتا إلى تعزيز التوعية لدى رؤساء الإدارات والمديرين التنفيذيين بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فيما يتعلق بمنع محاولات الاحتيال داخل أقسامهم، علاوة على تمكينهم من خلال مناصبهم القيادية على تحديد علامات التحذير من الاحتيال، وإنشاء ضوابط داخلية قوية لتقليل احتماليات ورود أي محاولات للاحتيال من أي نوع.



وأشار بهبهاني إلى أهمية ورش العمل التدريبية في توعية الإداريين والموظفين في البنك من جميع الأقسام ببرنامج إدارة مكافحة الاحتيال الخاص بـ KIB، والقواعد والإرشادات التي أعدتها الإدارة، إضافة إلى اللوائح والقوانين التي تنص عليها وكذلك التوقعات فيما يخص هذا الشأن، حيث تمت مناقشة سلسلة من المواضيع المهمة المتعلقة بمكافحة الاحتيال من خلال ورشة العمل، من أهمها: الاحتيال في المؤسسات المالية وأنماطها، وقنوات استقبال الادعاءات المشبوهة في KIB وكيفية التعامل معها، فضلا عن وسائل منع الاحتيال الداخلي والخارجي وتطوير ضوابط فعالة لمحاربته.



كما تجدر الإشارة إلى التزام KIB، ممثلا في جميع موظفيه ومدرائه، بالممارسات المؤسسية الأخلاقية والمسؤولة في جميع العمليات وعلى كل الأصعدة، ما يسهم في تحقيق الاستمرارية والاستدامة للبنك، وتمنحه السمعة الطيبة التي رسخت مكانته الرائدة ضمن القطاع المصرفي.