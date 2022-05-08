تتوالى الاستعدادات في أرض المعارض الدولية بمشرف لانطلاق فعاليات معرض البناء «بيتك» في البلاد الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 9 إلى 14 من شهر مايو الجاري 2022 في صالة (E وF) بأرض المعارض بمشرف بمشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية ووكالات ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.



وصرحت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم بأن المعرض سيشهد مشاركة فاعلة من حشد من العارضين بلغ عددهم 146 جناحا ممثلة لمصانع وشركات مؤكدة استكمال كامل الحجوزات استعدادا لانطلاق المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام متتالية.



وأكدت الدهيم حرص شركة أرض المعارض على إقامة معرض البناء وذلك إيمانا منها بأهمية هذا القطاع من ناحية توقيته ونوعه وأهميته خاصة مع ظهور مناطق سكنية جديدة في البلاد، فضلا عن اعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد.

وذكرت ان المعرض يعد فرصة سانحة للمواطنين والراغبين في بناء بيت العمر أو تجديد قسائمهم والحصول أيضا على المعلومات والاستفادة من الخبرات الشركات المتواجدة في المعرض، حيث تشارك جهات محلية ما بين راعية ومشاركة تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة بقطاع البناء والمكاتب الهندسية والمقاولات ستوفر أحدث حلول البناء المتنوعة.



وبينت أن المعرض يهدف أيضا لتشجيع الشركات والمصانع المحلية لتقديم أفضل المنتجات لسوق البناء المحلي من خلال الجودة العالية والتكلفة المناسبة وتوفير بدائل تعطي خيارات عدة للراغب في عملية البناء أو التجديد والتعرف على المنتجات الجديدة.



ولفتت الدهيم إلى تقديم 12 شركة رعايتها للمعرض تتقدمهم شركة (عربي) كراعي رسمي وشركة (برافو هومز للمقاولات) كراعي بلاتيني و(بيت التمويل الكويتي) الراعي الحصري فيما حظيت بالرعاية الذهبية كل من شركة (كيتشن) و(كيتشن كونسبت) و(هايدروتيك الهندسية) و(مجموعة أسيكو) في حين نالت الرعاية الفضية كل من شركة (ال سول الدولية) و(الابتكار للأبواب) و(البتول الهندسية) وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.