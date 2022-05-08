أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) وغلوب ميد كويت، الشركة المتخصصة في إدارة منافع الرعاية الصحية في الكويت، عن توقيع اتفاقية تعاون لمنح العملاء المؤمّنين لدى الجهات الضامنة المتعاقدة مع شركة غلوب ميد كويت إمكانية الاستفادة من مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية.



وبناء على اتفاقية التعاون، ستوفر ضمان رعاية صحية متكاملة في مجالات طب الأسرة وطب الأسنان وطب الأطفال والأشعة والخدمات المخبرية للعملاء المؤمنين لدى الجهات الضامنة المتعاقدة مع شركة غلوب ميد كويت، من خلال طاقم طبي مؤهل يتمتع بخبرة واسعة ومجهز بأحدث التقنيات في المجال الطبي.

تشكل الاتفاقية جزءا من رسالة ورؤية غلوب ميد كويت وضمان التي تركز على احتياجات المريض بما يضمن خدمات رعاية وتأمين صحي عالية الجودة للعملاء المؤمنين لدى الجهات الضامنة المتعاقدة مع شركة غلوب مد كويت من مواطنين أو مقيمين في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان، ثامر عرب: هذه الاتفاقية مع شركة غلوب ميد كويت هي جزء من جهود ضمان لتقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المرضى الذين يزورون مراكزنا للرعاية الصحية الأولية، والتي تعد جزءا من تقديم تجربة طبية نوعية للمرضى تركز على احتياجاتهم الصحية وتشمل استشارة الطبيب، والتشخيص، والوقاية، والعلاج، والمتابعة في عدد واسع من التخصصات والخدمات المساند، وأضاف: لا يزال بإمكان المرضى المؤمنين كما المرضى الذين ليس لديهم تأمين صحي خاص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في ضمان حيث ترحب مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمرضى من جميع الفئات العمرية لتلقي رعاية صحية شاملة.



من جهته، قال سالم حيدر، مدير عام شركة غلوب ميد كويت: إن نطاق ومستوى خدمات الرعاية الصحية في ضمان تعزز شبكتنا الطبية لتقديم رعاية لا مثيل لها للمؤمنين لدى الجهات الضامنة المتعاقدة مع شركة غلوب ميد كويت.

تعد هذه الشراكة بتعزيز وتسريع جهودنا الرامية لحصول العملاء المؤمنين على خدمات الرعاية الصحية من خلال عيادات ضمان الحديثة.

نحن فخورون بهذه الشراكة ونلتزم بتقديم تجربة استثنائية للمؤمنين لدى الجهات الضامنة المتعاقدة مع شركة غلوب ميد كويت من خلال شبكة واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.