أطلقت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، أحدث حلول إدارة الخدمات السحابية بالتعاون مع إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية هواوي Huawei.

وستوفر الحلول المبتكرة، التي تم طرحها في السوق الكويتي من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، مجموعة متنوعة من الميزات الذكية المصممة خصيصا لخدمة الشركات عند استخدام منصة Huawei CloudCampus.



وفي بيان لها، أشارت solutions by stc إلى أن الشبكة السحابية CloudCampus ستوفر للعملاء إمكانات موسعة في إدارة عمليات تشغيل الشبكات الخاصة بهم بسهولة، وذلك باستخدام منصة CloudCampus المقدمة من Huawei.



من جهته، قال مشاري الحمد مدير عام إدارة المبيعات والحسابات في solutions by stc: سعداء بالشراكة مرة أخرى مع Huawei والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز محفظة خدماتنا وحلولنا الرقمية التي نقدمها لقاعدة عملائنا المتنوعة بما يتماشى مع رؤيتنا لتمكين التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، ونعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى يمكنها الاستفادة من مجموعة الحلول الذكية لهذا المنتج، لاسيما أنه يهدف إلى تقليل التكلفة التي تتحملها الشركات لإعداد وتسريع مكونات الشبكة وروابطها.