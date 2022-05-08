باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة أن الكويت استوردت نحو 46.2 كيلوغراما من الأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022، إذ تستخدم في أغراض متنوعة كالساعات والمسابيح والاكسسوارات بأنواعها سواء المستخدمة في الملابس والحقائب الفاخرة، والاكسسوارات واكسسوارات الهواتف النقالة، فيما بلغت الرسوم التي حصلتها الإدارة عن تلك الأحجار 2.3 ألف دينار.

وأظهرت الأرقام أن أن الكويت قامت باستيراد أحجار اصطناعية قيمة وصلت إلى 14.9 كيلو غراما خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي حصلت منها رسوما بلغت 745 دينارا.