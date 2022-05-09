دعـت الـجـمـعـية الكويتية لحماية البيئة المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المواقع ذات المكونات البيئية والطبيعية مثل السواحل والشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء خاصة أيام الإجازات والأعياد.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة م.عبدالأمير الجزاف إن جمعية حماية البيئة تقدمت ببلاغ لشرطة البيئة لمتابعة حالة التلوث البصري في دوار الشيراتون والواجهة البحرية القريبة منه، بعد رصد الجمعية إلقاء المهملات والنفايات في المنطقة من قبل الرواد، مشيرا إلى أن الجمعية تتقدم بالشكر والتقدير لاستجابة وزارة الداخلية للبلاغ ومخالفة المخالفين وفق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015.



وأضاف الجزاف أن بلاغ الجمعية بوجود مخالفات بيئية لاقى استجابة سريعة ونتيجة ممتازة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بالاضطلاع بمهامها في تقديم مثل تلك البلاغات وفقا لقانون حماية البيئة والمعني بأنه يحق لجمعيات النفع العام المختصة والمواطنين الإبلاغ عن وجود مخالفات بيئية وفقا للمادة 172 والتي تنص على انه «يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون»، لافتا إلى أهمية التعاون الكبير والمستمر بين الجمعية وشرطة البيئة من خلال مشاركتها في الخطط البرامجية لدورات وورش عمل ومؤتمرات جمعية حماية البيئة فضلا عن المشاركة المستمرة والسنوية في سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي قدمتها الجمعية طوال ثمان سنوات متواصلة.