سلم سفيرنا لدى الأردن والمحال إلى دولة فلسطين عزيز الديحاني التبرع الكويتي السنوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بقيمة مليوني دولار.



وقال الديحاني في تصريح لـ «كونا» عقب تسليم مديرة العلاقات الخارجية في «أونروا» تمارا الرفاعي الدعم المالي، إن هذا التبرع المقدم من حكومة الكويت يهدف إلى تعزيز أنشطة وكالة «أونروا» وبرامجها في المنطقة الموجهة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني.



وأضاف أن المساهمة تأتي وفق التوجيهات الدائمة من القيادة السياسية العليا وبناء على تعليمات الحكومة الكويتية، مؤكدا موقف الكويت «الثابت» إزاء نصرة القضية الفلسطينية والالتزام بدعم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية.



وأشاد الديحاني في هذا الإطار بدور وكالة الأمم المتحدة (أونروا) وجهودها في توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، مبينا حرص الكويت على الشراكة مع المنظمات الأممية والتعاون البناء معها بما يحقق أهداف التنمية في المجتمعات.



من جانبها، أعربت الرفاعي في تصريح مماثل لـ «كونا» عن الامتنان والتقدير للكويت، قيادة وحكومة وشعبا، نظير هذه الشراكة «الطويلة والمثمرة» والدعم المستمر الذي أظهرته الكويت للقضية الفلسطينية وتحديدا للاجئين الفلسطينيين عبر رفد ميزانية وكالة «أونروا» بالمخصصات والمساهمات المالية.



وأوضحت أن التبرع الكويتي سيوجه إلى الميزانية الأساسية للوكالة وتحسين البرامج التي تقدمها «أونروا» للاجئين الفلسطينيين كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.



وأشارت الرفاعي إلى أن هناك 700 مدرسة في المنطقة تشرف «أونروا» على إدارتها وتطوير برامجها إضافة إلى 145 مركزا يقدم الخدمات الصحية للاجئين وخدمات الحماية الاجتماعية، إذ تحرص الوكالة على توجيه أنشطتها إلى اللاجئين الأكثر عوزا.