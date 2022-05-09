د.جيل بايدن: ممتنون لعمل منظمات مثل المؤسسة الكويتية - الأميركية الإنسانية وهناك المزيد من الجهود التي يتعين بذلها

ريما الصباح: نحو 18 ألف شخص في 132 دولة يقدمون المساعدات للاجئين والنازحين وتتضمن الملاجئ والرعاية الطبية والتعليم



قال سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله إن الكويت تثمن عاليا العمل المهم الذي تؤديه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتسعد بالمساهمة في دعمه.



وأضاف السفير العبدالله في كلمته، خلال حفل عشاء استضافته سفارتنا بواشنطن في وقت سابق لتكريم شخصيتين أميركيتين ساهمتا في دعم المفوضية وبحضور سيدة أميركا الأولى د.جيل بايدن التي حلت ضيفة شرف في الحفل، أنه تم جمع تبرعات بقيمة مليون دولار أميركي هذا العام لمصلحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



ولفت إلى أن مساهمات الكويت المالية للمفوضية في الأعوام الـ 10 الماضية بلغت أكثر من 432 مليون دولار، ما يجعل الكويت في مقدمة قائمة المانحين في المنطقة خلال العقد الماضي.



وحذر من أن أزمة اللاجئين تتفاقم باستمرار يوما بعد يوم وان معاناتهم تتزايد، مضيفا ان الحرب في أوكرانيا رفعت أعداد اللاجئين ارتفاعا كبيرا.



وكرّمت المؤسسة الكويتية- الأميركية الإنسانية في الحفل كلا من رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي ايه) وليام بيرنز لالتزامه بإحلال الأمن والسلام من موقع عمله، والممثل الأميركي سفير النوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بن ستيلر، الذي كرس وقته للعمل دون انقطاع من أجل دعم اللاجئين والنازحين حول العالم.



من جهتها، أثنت سيدة أميركا الأولى د.جيل بايدن على مساهمات السفير الشيخ سالم العبدالله وزوجته في دعم العمل الإنساني، مشددة على أهمية بذل الجهود اللازمة من أجل إنهاء المآسي التي يتكبدها اللاجئون.



وأضافت: «إنني ممتنة لعمل منظمات مثل المؤسسة الكويتية- الأميركية الإنسانية، وهناك المزيد من الجهود التي يتعين بذلها».



من جانبه، تقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في كلمته بالشكر الى سفيرنا في واشنطن وزوجته على الجهود الإنسانية التي بذلوها في الأعوام العديدة الماضية ونشر الوعي بالمشكلات الصعبة والتحديات القائمة حول العالم وطلب المساعدة في دعم المنكوبين.



وثمن عاليا اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني في عام 2014 وتقدم بالشكر لكل ما بذلته في هذا المجال، ودعا الشيخة ريما الصباح إلى أن تستمر في عملها سفيرة للنوايا الحسنة في المفوضية.



من جهتها، قالت سفيرة النوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزوجة السفير الشيخة ريما الصباح في كلمتها: «معا نسهم في الحفاظ على الأرواح وبناء مستقبل أفضل لملايين الأفراد حول العالم ممن أجبروا على ترك أوطانهم».



ولفتت إلى أن العالم يشهد معدلات نزوح غير مسبوقة وآخذة في التزايد في كارثة إنسانية لا تقارن. وذكرت أن نحو 18 ألف شخص في 132 دولة يقدمون المساعدات الفعلية للاجئين والنازحين والتي تتضمن الملاجئ والرعاية الطبية والتعليم.



وعلى مدى 12 عاما الماضية كرمت سفارتنا بواشنطن في مناسبات مماثلة 3 رؤساء هم: جورج دبليو بوش وبل كلينتون ودونالد ترامب، و3 نواب رؤساء هم: دك تشيني ومايد بنس وجو بايدن، والسيدات الأميركيات الأوائل لورا بوش وميلانيا ترامب وجل بايدين، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية سابقين هم: كولين باول وكوندوليزا رايس وجون كيري وريكس تيليرسون ومايك بومبيو وشخصيات أميركية أخرى ساهمت في الأعمال الإنسانية.