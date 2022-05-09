عادل الشنان



أعلن رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم عن عزم النقابة رفع عدد من المطالب المستحقة الى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو لاتخاذ ما يلزم بشأنها بعد أن لمست الخطوات الإصلاحية التي ينشدها والاجراءات التي اتخذها لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات موظفي «السكنية».



وقال الغانم في تصريح له إن من مطالبات النقابة «الأعمال الممتازة» وتأخيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث كانت تصرف بالسابق في شهر أبريل كما جرت العادة الا انها وخلال السنوات الأخيرة في المؤسسة شهدت تأخيرا حتى شهر أكتوبر، كما يتم التكتم على أعداد واسماء المستحقين رغم أن الموضوع برمته لا يحتاج سوى أسبوع بحيث تجتمع لجنة شؤون الموظفين وترفع الأسماء على النظام الآلي الذي يقوم بدوره بتدقيق الملاحظات ومن ثم تكون القوائم جاهزة للاعلان عنها، مطالبا بإعادة تشكيل لجنة التعيينات لان من يرأسها حاليا هو رئيس لجنة التظلمات من «الأعمال الممتازة» وهذا الأمر مخالف للنظم واللوائح المعمول بها في مختلف جهات الدولة الحكومية بالإضافة الى اهمية كون نقابة العاملين بالمؤسسة عضوا في لجنة التظلمات.



وأشار الى ضرورة النظر في درجات الاختيار المحددة بنسبة 30% من اعداد المرشحين للدرجة الوظيفية وقابلة للزيادة حسب الاحتياج من قبل الوزير بالإضافة الى عدم تحديد عدد المقابلات وحصره برقم معين وفتح المجال للجميع لعمل المقابلات لان ما نتج خلال الأعوام السابقة بسبب تحديد رقم معين حرمان عدد من المستحقين واضطرارهم لمقاضاة المؤسسة وقد صدرت أحكام قضائية كثيرة تنصفهم في الآونة الأخيرة بالإضافة الى تشكيل لجنة لتعديل لائحة شؤون الموظفين وتعديل شروط القبول للوظائف الإشرافية مع إلغاء شرط أن يكون المرشح من داخل القطاع وفتح الأمر أمام الموظفين من مختلف قطاعات المؤسسة.



وذكر أن وكيل الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة ستنتهي مدته القانونية خلال الأسبوع الجاري ونتمنى من الوزير العرو أن يحل مكانه احد أبناء المؤسسة المشهود لهم بالكفاءة لأنهم أحق بالمنصب من غيرهم.