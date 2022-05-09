تقدمت السفارة اللبنانية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح عملية اقتراع الناخبين اللبنانيين المقيمين في الكويت، حيث اقترع 3779 ناخبا وبلغت نسبة المشاركة 65.61% من الناخبين المسجلين.



وقالت السفارة في بيان لها إنها تغتنم هذه المناسبة للتنويه بمساهمة الجالية اللبنانية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني عبر التطوع للمشاركة في تنظيم وتسهيل عملية الاقتراع وتجهيز مقر السفارة لاستيعاب هذا العدد من الناخبين. وقد بلغ عدد المتطوعين أكثر من 100 متطوع شاركوا في هيئات الأقلام وفي تنظيم الاستقبال والإرشاد والتوجيه والخدمات التقنية واللوجستية والحراسة.



وأضافت انه كان للمساهمات العينية والتنظيمية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت ومجلس السيدات اللبنانيات الأثر الكبير في إتمام هذه العملية بنجاح.



كما تقدمت بالشكر إلى السلطات الكويتية، لاسيما وزارات الخارجية والداخلية والصحة والأجهزة الأمنية على تقديمها التسهيلات والمواكبة الأمنية والصحية لإنجاز هذا الاستحقاق. وخصت بالشكر جمعية «عيال الديرة» الكويتية التي تطوعت لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مركز الاقتراع.



وقالت السفارة ان هذه المناسبة أثبتت مرة أخرى أن روح الأخوة والتضامن والتعاون بين اللبنانيين تعلو دائما عن صغائر الخلافات بينهم. معربة عن أملها في أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الاستقرار وأن يستعيد وطننا عافيته ويعود واحة من الازدهار ويبقى جامعا لكل أبنائه وإخوانه ومحبيه.