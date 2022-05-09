أصدرت د.الفارس قرارا تضمن التالي:



مادة أولى: تقبل استقالة بدر عبدالرحمن السيد محمد الرفاعي بوظيفة (الأمين العام للمجلس البلدي) بدرجة (وكيل وزارة) من مجموعة الوظائف القيادية اعتبارا من 19/5/2022. مادة ثانية: يصرف للمذكور 180 يوم كبدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية المجتمعة بالإضافة الى 90 يوما كرصيد مجمد وفق المرسوم الأميري رقم 102/2021. كما أصدرت القرار التالي:



مادة أولى: يكلف جاسم محمد الحبيب - الأمين العام المساعد للقيام بأعمال الأمين العام للمجلس البلدي من تاريخ 22 مايو 2022 ولحين تعيين أمين عام للمجلس البلدي.



وأصدرت د.الفارس القرار التالي:



مادة أولى يعين جاسم محمد عبدالعزيز الحبيب أمين عام مساعد للشؤون الهندسية والفنية بالأمانة العامة للمجلس البلدي بدرجة وكيل وزارة مساعد.



مادة ثانية: يكلف جاسم محمد عبدالعزيز الحبيب بالإضافة الى عمله القيام بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات واللجان.