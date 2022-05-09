قال نائب المدير العام لشؤون قطاع تطوير المعلومات م.سعد المحيلبي إن مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ 11 يعتبر تكملة لمسيرة رائعة للتواصل واللقاء ذات الطابع الأخوي والفني المعني بخدمة المجتمع المدني.



وأشار المحيلبي إلى أن فعاليات المؤتمر ستتناول عددا من المحاور الرئيسية كنظام المعلومات الجغرافية GIS واستخداماته في المجال البلدي وأفضل التجارب والتطبيق لعقود النظافة، فضلا عن العمل التطوعي البلدي وما يحمله من رسالة مهمة بأهمية المشاركة والمساهمة المجتمعية للتعاون التي تنمي شخصية المواطنة الفاعلة.



وأضاف: خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، سيتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى لجائزة العمل البلدي والتي تشمل 5 جوائز لمشاريع مجالات البيئة والتخطيط الحضري والنظافة التي تم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، أما في اليوم الثاني للمؤتمر فستتم مناقشة 18 ورقة عمل وستقوم اللجنة العلمية في اليوم الأخير للمؤتمر بصياغة التوصيات النهائية لهذه الأوراق ورفعها لرؤساء الوفود لاعتماد تعميمها على دول المجلس للاستفادة منها، حيث تحتوي هذه الأوراق على معلومات ونتائج قيمة بالإمكان الاستفادة منها.



وبين أن هذه اللقاءات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ثمرة لتوصيات وزراء البلديات للعمل على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية بما يحقق الرفاهية لمجتمعاتنا الخليجية للعيش الكريم على أرض دولنا الخليجية في ظل القيادة الكريمة لدول مجلس التعاون.