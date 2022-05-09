بداح العنزي



اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على 3 قرارات للمجلس البلدي أبرزها عدم السماح لحملات الحج بمزاولة نشاطها بالسكن الخاص.



وقالت الفارس في كتابها الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 16/2022د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 11/4/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا التالي فإننا نعترض عليه:



1 - المادة الأولى من شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية الموافق عليها بموجب القرار رقم (م.ب/ف6/347/16/2022د4) لأننا نرى الأخذ بالصياغة المقترحة من الجهاز التنفيذي بشأن تلك المادة والتي تنص على التالي: «يسري أحكام هذا القرار على القسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية فقط دون سواها من الاستعمالات الأخرى» لأن هذه الصياغة توضح ان هذا القرار يقتصر سريانه فقط على القسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية دون سواها.



2 - القرار رقم (م.ب/ف6/348/16/2022د4) بشأن «الموافقة على اقتراح عضو المجلس البلدي حمد المدلج بشأن السماح لحملات الحج المزاولة في السكن الخاص شريطة:



1 - موافقة الجهار.



2 - تقديم دراسة مرورية:



لمخالفته للاستعمال المقرر لمناطق السكن الخاص وفقا لما هو مقرر قانونا بموجب لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009.



3 - القرار رقم (م.ب/ف6/354/16/2022د4) بشأن «عدم الموافقة على طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجارية المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة رقم 13 بمنطقة القبلة».



تجدر الإشارة الى ان المحضر تضمن الموافقة على اقتراح العضو حمد المدلج بالسماح بفرز ودمج القسائم في منطقة السرة.