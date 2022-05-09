أعدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة مذكرة تتعلق برؤية البلدية لإعادة إعمار المنطقة المتضررة بالحريق في منطقة المباركية. وقالت م.نادية الشريدة إن الرؤية تضمنت ما يلي:



٭ البرنامج الزمني المقترح هو «FAST TRACK» وتعيين مقاول من الدرجة الأولى وذي خبرة في مشاريع مماثلة لبناء منشأ خرساني واستخدام طبقة من الجص الأسمنتية ودهان خارجي بألوان رملية منه 374 يوما وبكلفة نحو 2.950.658 دينارا.



٭ البرنامج الزمني المقترح هو «FAST TRACK» وتعیين مقاول من الدرجة الأولى وذي خبرة في مشاريع مماثلة للبناء باستخدام منشأ خرساني وتكسية خارجية من الجص بما يتناسب مع المباني التراثية القديمة في الكويت وكذلك الأسقف المستعارة من خشب الجندل مدته 434 يوما وبكلفه قدرها 3.449.194 دينارا.



٭ البرنامج الزمني المقترح هو «FAST TRACK» وتعيين مقاول من الدرجة الأولى وذي خبرة في مشاريع مماثلة للبناء باستخدام منشأ بحوائط حاملة من الطين بما يتناسب مع المباني التقليدية القيمة في الكويت وكذلك الأسقف من الجندل، وهذا الخيار سوف يتطلب موافقة خاصة من قوة الإطفاء العام وزارة الكهرباء والماء ومدته 526 يوما وبكلفة قدرها 3.743.218 دينارا.