في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي تنفيذ جولة ميدانية بمساندة أمنية من وزارة الداخلية على المحلات بمنطقة السالمية للتأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية، كاشفة عن رفع أوامر غلق لعدد من المحلات لكونها تشكل خطرا داهما على صحة وسلامة المستهلك.



وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة.



وقال السبعان إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحلات بمنطقة السالمية أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تضمنت إقامة إعلان بدون ترخيص من البلدية فضلا عن استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص إلى جانب رفع أوامر غلق لعدد من المحلات لكونها تشكل خطرا داهما على صحة وسلامة المستهلك.



ودعا أصحاب المحلات الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.