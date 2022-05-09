القاهرة - ناهد إمام



أكد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، أنه تم ويجرى تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بمدينة أخميم الجديدة، و1008 وحدات أخرى بمدينة سوهاج الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.



وقال إنه يجرى أيضا بمدينة سوهاج الجديدة تنفيذ مستشفى شفا الأورمان على مساحة 6.6 أفدنة وبسعة 263 سريرا، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع مراحل متقدمة.



جاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذي وآخر الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين بالصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل، مؤكدا حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة على تحقيق التنمية المستهدفة والمتكاملة لاسيما لأهالي جنوب مصر.



من جانبه، قال م.مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على مدينة أخميم الجديدة، إنه يجرى أيضا بمدينة سوهاج الجديدة تنفيذ 3 أسواق تجارية نموذج 8 محال، بجانب تنفيذ شبكات (المياه - الصرف - الري) بالتوسعات الجنوبية، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 مترا، وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة، إلى منطقة 455 فدانا ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، بجانب تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية شمل خزانا أرضيا و«بوستر» وخطا (قطر800 مم بطول5 كم).