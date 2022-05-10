حسم أتلتيكو مدريد الديربي أمام جاره ريال مدريد المتوج باللقب عندما تغلب عليه 1-0 في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.



وعزز أتلتيكو مدريد، بطل الموسم الماضي، موقعه في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة برصيد 64 نقطة بفارق ست نقاط أمام ريال بيتيس الخامس، وبات بحاجة إلى الفوز على مضيفه إلتشي غدا في المرحلة السادسة والثلاثين لضمان تواجده بين كبار القارة العجوز الموسم المقبل.



في المقابل، مني ريال مدريد، المتوج باللقب الـ35 في تاريخه قبل 4 مراحل من النهاية، بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 81 نقطة.



واستغل أتلتيكو مدريد جيدا قرار مدرب جاره الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدفع بتشكيلته رديفة مدعمة بالثلاثي الأساسي الألماني طوني كروس والبرازيليين كاسيميرو وإيدر ميليتاو، لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة ووضع حد لخسارته مباريات الديربي الـ11 الأخيرة في الليغا (5 هزائم و6 تعادلات).



وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد على جاره في الدوري منذ أن هزمه على ملعب سانتياغو برنابيو 1-0 في 27 فبراير 2016.



وهو الفوز الـ54 لأتلتيكو في الدربي الـ211 بين الفريقين في مختلف المسابقات مقابل 106 هزائم و51 تعادلا، والـ40 في 170 دربي في الليغا مقابل 90 خسارة و40 تعادلا.



وأشاد المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بكاراسكو قائلا «يانيك مهم جدا بالنسبة لنا خاصة عندما يكون في إيقاع المباراة مثل هذه الأمسية.. هجوميا ولكن أيضا دفاعيا، لقد تحمل مسؤولية تنفيذ ركلة الجزاء كما فعل ضد إسبانيول.. كل هذا يلخص شخصيته. ونحن بحاجة إليه في أفضل نسخة له».



وأبدى سيميوني إعجابه بمدرب الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقال أحيانا نلتقي بالمدربين، وتكون لدينا فرصة لتحية بعضنا البعض. أنا معجب بأنشيلوتي، إنه مدرب استثنائي، فاز بكل البطولات الممكنة في أوروبا، ويحتفظ بنفس الشخصية عندما يفوز كما هو الحال عندما يخسر. الكثير من الإعجاب به.



وشدد على أن فريقه لم يحسم بطاقته الى دوري الأبطال بعد «تبقى أمامنا 3 مباريات، و9 نقاط ليست قليلة، وسنواجه 3 منافسين أقوياء، إلتشي على ملعبه، ثم إشبيلية، فريال سوسييداد. كرة القدم علمتنا أنه لا يمكن أن نتنازل عن تكرار نفس أداء اليوم أمام إلتشي».



3 مباريات اليوم



إلى ذلك، يفتتح ريال بيتيس الخامس المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة مضيفه فالنسيا العاشر.



ويرصد برشلونة فوزه الثالث تواليا للاقتراب من ضمان المركز الثاني عندما يستضيف سلتا فيغو الحادي عشر الثلاثاء. كما يلتقي غرناطة مع أتلتيك بلباو.