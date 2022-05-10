استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من جاره إنتر ميلان عندما قلب تخلفه أمام مضيفه فيرونا إلى فوز 3-1 في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.



ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة مقابل 78 لإنتر بطل الموسم الماضي والذي كان تغلب على امبولي 4-2 في افتتاح المرحلة وسيخوض منتصف الأسبوع نهائي الكأس المحلية ضد يوفنتوس.



وفرض لاعب وسط ميلان ساندرو تونالي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين علما أن حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» ألغى له هدفا أيضا.



وكان تونالي لعب دور المنقذ أيضا عندما سجل هدف الفوز في مرمى لاتسيو 2-1 في الوقت بدل الضائع.



ونجح فيرونا في افتتاح التسجيل عن طريق رأسية لدافيدي فارواني (39)، لكن ميلان الذي كان الطرف الافضل معظم فترات الشوط الأول أبى الا يدرك التعادل عبر تونالي الذي استثمر كرة متقنة من الجناح البرتغالي رافايل لياو فسددها داخل الشباك (45+3).



وجاء هدف التقدم لميلان نسخة طبق الاصل عن الاول بعد تمريرة من لياو بيسراه لتونالي فتابعها داخل المرمى (49).



وحسم البديل اليساندرو فلورنتزي النتيجة في صالح ميلان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من البرازيلي جونيور ماسياس فاطلقها قوية بعيدا عن متناول حارس فيرونا مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.



وتتبقى مرحلتان في الدوري، علما ان ميلان يسعى الى إحراز لقبه الاول في الدوري المحلي منذ عام 2011.



شتوتغارت يقترب من الهبوط



فشل بايرن ميونيخ للمرة الثانية تواليا بتحقيق الفوز بعد تتويجه بطلا قبل أسبوعين، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه شتوتغارت المهدد بشبح الهبوط إلى الدرجة الثانية 2-2 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



وأفسد شتوتغارت بالتالي احتفالات الفريق البافاري الذي رفع لاعبوه درع الدوري بعد المباراة.



ويملك شتوتغارت 27 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 30 لهرتا برلين السادس عشر، وفي المرحلة الأخيرة يلتقي شتوتغارت مع ضيفه كولن، في حين يحل هرتا برلين ضيفا على دورتموند.



مرسيليا يعود



استعاد مرسيليا توازنه والمركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه لوريان 3-0، فيما واصل باريس سان جرمان المتوج بطلا الترنح بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه تروا 2-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



في المباراة الاولى، محا مرسيليا خيبة أمله بالخروج من نصف نهائي مسابقة كونفرس ليغ على يد فينورد الهولندي، بفوز ساحق على مضيفه لوريان بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي بامبا ديانغ (39) وماتيو غندوزي (48) والبرازيلي جيرسون (67).



واستعاد مرسيليا نغمة الانتصارات محليا عقب الخسارة الكبيرة على ارضه أمام ليون بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية فحقق فوزه الـ20 هذا الموسم رافعا رصيده الى 68 نقطة ومستعيدا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط من موناكو الفائز على ليل 2-1 في افتتاح المرحلة.



وعزز مرسيليا حظوظه في حجز احدى البطاقتين الثانية المباشرة أو الدور التمهيدي لدوري الأبطال حيث بات يبتعد بفارق ست نقاط عن رين الرابع الذي يحل ضيفا على نانت غدا في ختام المرحلة.



وفي الثانية على ملعب «بارك دي برانس»، واصل باريس سان جرمان عثراته وسقط في فخ التعادل الثالث تواليا وكان أمام ضيفه تروا 2-2.



وتقدم سان جرمان بهدفين لقائده الدولي البرازيلي ماركينيوس (6) ومواطنه نيمار دا سيلفا (25)، لكن تروا قلص الفارق عبر أوغبو (30)، قبل أن يدرك له تارديو التعادل مطلع الشوط الثاني (49 من ركلة جزاء).



وهو التعادل الثالث تواليا لسان جرمان والثاني على أرضه بعد الاول أمام لنس 1-1 عندما استعاد اللقب، قبل ان يتعثر أمام مضيفه ستراسبورغ 3-3.