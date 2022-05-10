توصل نادي مان سيتي إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية.



وكشفت التقارير أن اللاعب سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم وسيتقاضى مبلغا قدره 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة.



وسجل هالاند (21 عاما) 85 هدفا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.



وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف اينغه، أن لعب في صفوف سيتي بين 2000 و2003 وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة أعوام.