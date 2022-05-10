تابع الإسباني اليافع كارولس ألكاراس عروضه القوية من خلال سحقه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا 6-3 و6-1 في المباراة النهائية من دورة مدريد للماسترز ألف نقطة في التنس، موجها رسالة قوية إلى جميع منافسيه قبل انطلاق بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المقررة في 22 الجاري.



وخاض الكاراس دورة مثالية على ملاعب ترابية، فقد تخطى مواطنه الأسطورة رافاييل نادال في ربع النهائي ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا في نصف النهائي قبل أن يجهز على زفيريف في النهائي في 62 دقيقة فقط.



وقال الكاراس بعد تتويجه «هذه الدورة مميزة بالنسبة إلي لأنني تابعت فيها مباريات عندما كنت في السابعة والثامنة من عمري».



إلى ذلك، عادت التونسية أنس جابر الى المركز السابع الأفضل لها في تصنيف رابطة المحترفات للتنس «دبليو تي ايه» بفضل تتويجها بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، فيما قفز الشاب الإسباني الرائع كارلوس ألكاراس إلى أفضل مرتبة في مسيرته باحتلاله المركز السادس بعد مشوار مذهل في عاصمة بلاده في طريقه الى اللقب.



وتقدمت جابر ثلاث مراتب بعد فوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا لتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.