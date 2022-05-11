علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه لتجديد تعاقد بقيمة تناهز 1.6 مليون دولار، مع شركة عالمية مختصة ببيانات السوق المالية.

في هذا الصدد، طلبت الهيئة العامة للاستثمار من الجهات الرقابية الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة «Refinitiv»، في التعاقد رقم (ت م 161- 2022/2024)، وذلك بقيمة 498.97 ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى أن Refinitiv هي مزود عالمي أميركي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، وهي شركة تابعة لـ London Stock Exchange Group بعد بيع بقيمة 27 مليار دولار من المالكين السابقين Blackstone Group LP التي تملك حصة 55% وThomson Reuters التي تملك 45%.