شريف حمدي



تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في جلسة تداولات امس جراء توسع في عمليات البيع تشهدها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري على وقع عمليات تصريف بهدف جني الأرباح السريعة تشمل اغلب الأسهم في كل القطاعات، وجاء تراجع بورصة الكويت متزامنا مع انخفاض جماعي لمؤشرات أسواق المال بالمنطقة التي جنحت لتراجعات لافتة خلال جلسة امس.



وتصدر السوق السعودي خسائر اسواق الخليج بنسبة 2.2%، تلاه سوق البحرين بـ1.9%، ثم سوق الكويت بـ 1.09%، تلاه سوق ابوظبي بـ 0.9%، ثم سوق دبي بـ 0.7%، فيما تراجع كل من سوق مسقط وقطر بـ 0.47% لكل منهما.



وبالعودة لبورصة الكويت، بدا جليا ان مؤشر السوق الأول كان الأكثر عرضة للانخفاض بسبب عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم المدرجة به خاصة البنكية التي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة خلال الفترة التي سبقت الافصاحات عن نتائج الربع الأول والتي جاءت محملة بنمو 51% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



وعلى ضوء التوسع في عمليات البيع وتراجع اسعار كثير من الأسهم في كافة القطاعات، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية جلسة امس اكثر من نصف مليار دينار تشكل 1% من الاجمالي، حيث استقرت القيمة عند 49.017 مليار دينار انخفاضا من 49.527 مليار دينار أول من امس.



في المقابل ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 22.5% بمحصلة 75.8 مليون دينار ارتفاعا من 61.9 مليون دينار في جلسة الاثنين، وتركزت السيولة حول الاسهم القيادية وتصدرها سهم صناعات بسيولة 10.9 ملايين دينار وتراجع قيمة السهم بنسبة 3.7%، تلاه سهم الوطني بسيولة 9.5 ملايين دينار وتراجع بنسبة 0.94%، تلاه سهم بسيولة 9 ملايين دينار وتراجع 0.6%، تلاه سهم اجيليتي الذي استحوذ على 6.2 ملايين دينار وانخفض السهم بنسبة 1.8%، كما استحوذ سهم زين على 3.7 ملايين دينار وتراجع بنسبة 1.8%.



وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 7.5% بتداول 245.5 مليون سهم ارتفاعا من 228.5 مليون سهم، وتراجعت مؤشرات 8 قطاعات بنهاية جلسة امس تصدرها اتصالات بنسبة 1.8%، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها التأمين بـ 0.29%.



وعلى مستوى المؤشرات، خسر السوق الأول 101 نقطة بنسبة 1.09% ليتراجع إلى 9232 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% خاسرا 53 نقطة ليصل إلى 6474 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% خاسرا 86 نقطة ليتراجع إلى 8301 نقطة.