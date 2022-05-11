الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: نتائج الربع الأول تعكس توقعاتنا بتحقيق نمو تشغيلي في 2022

أداء أنشطتنا في البنوك والتأمين والكيماويات البترولية جيد.. والأنشطة العقارية حققت عوائد إيجابية



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن تحقيق أرباح بقيمة 3.1 ملايين دينار (ما يعادل 10.2 ملايين دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع خسارة بقيمة 8.4 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن ربحية السهم ارتفعت خلال الربع الأول من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022) لتصل إلى 1.3 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع خسارة بقيمة 4.5 فلوس للسهم الواحد في الفترة المقابلة، أما إيرادات الشركة فلم يطرأ عليها تغيير يذكر خلال هذا الربع من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعدما بلغت 162.1 مليون دينار مقابل 162.2 مليون دينار.



وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الأصول المجمعة مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 10.6 مليارات دينار (ما يعادل 34.9 مليار دولار) بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار كما في نهاية عام 2021.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح: «تحدثنا خلال منتدى الشفافية الأخير عن نظرتنا إلى عام 2021 باعتباره العام الذي عرفت خلاله شركات المجموعة انتعاشا في الأداء، وتوقعنا أن تستمر شركاتنا الرئيسية في النمو. إن نتائج الربع الأول من عام 2022 تؤكد ذلك.

لقد كان أداء أنشطتنا في قطاعات البنوك والتأمين والكيماويات البترولية جيدا، في وقت عادت فيه أنشطتنا العقارية إلى تحقيق عوائد تشغيلية إيجابية.

وبالتزامن مع عرض الاندماج الذي تقدمنا به إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فإننا نعتقد أن هذا العام سيمهد الطريق لإطلاق نموذج أعمال أقوى وأكثر استدامة».



تجدر الإشارة إلى أن شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاما، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.



تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات، إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات والصناعة.

وللمجموعة حصص ملكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.