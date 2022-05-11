انخفاض رؤوس أموال الصناديق التقليدية بنحو 11 مليون وحدة.. و1.5 مليون وحدة لـ «الإسلامية»

7 صناديق محلية تتركز فيها أصول الصناديق المحلية كبيرة الحجم.. تشكل 72% من الإجمالي



المحلل المالي



بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية التي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت (التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية) نهاية شهر مارس 2022 نحو 1.06 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 2.2% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي بلغت 48 مليار دينار وبارتفاع قدره 110 ملايين دينار، خلال الربع الأول من عام 2022.



وتعتبر هذه النسبة الى القيمة السوقية لبورصة الكويت متواضعة، حيث توزعت على صناديق الأسهم التقليدية التي بلغ صافي أصولها نحو 895 مليون دينار (85% من صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية) بارتفاع قيمته 92 مليون دينار عن نهاية شهر ديسمبر 2021، ومن الملاحظ انخفاض في إجمالي رؤوس أموالها خلال الربع الأول 2022 بنحو 11 مليون وحدة استثمارية، بينما صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت صافي أصول ما قيمته 162 مليون دينار ما يعادل 15% من صافي أصول صناديق الأسهم التي تستثمر في بورصة الكويت وارتفعت بنحو 17 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 بينما انخفض إجمالي رأسمال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بنحو 1.5 مليون وحدة استثمارية خلال الفترة ذاتها من السنة.



ومن الملاحظ تركز صناديق الأسهم المحلية في 7 صناديق كبيرة الحجم تفوق صافي أصول الصندوق الـ 50 مليون دينار، وتشكل نحو 72% من مجمل صافي قيمة أصول صناديق الأسهم، حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة في إدارة الاصول تتقدمها الشركة الكويتية للاستثمار والمركز المالي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية وكامكو للاستثمار.



ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار (الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار) أكبر صناديق الأسهم المحلية حجما في الكويت من حيث صافي قيمة الاصول التي بلغت نهاية شهر مارس 2022 حوالي 206 ملايين دينار أي ما يعادل 19% من حجم صناديق الأسهم المحلية، يليه صندوق الوطنية الاستثماري (الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية) بصافي قيمة أصول بلغت 180.5 مليون دينار ما يعادل 17% من صافي قيمة أصول صناديق الأسهم المحلية، بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد الممتازة وصندوق كامكو لمؤشر السوق الاول نحو 104.6 ملايين و80 مليون دينار على التوالي.



وبالتزامن مع الأداء الجيد لبورصة الكويت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022، سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية عوائد إيجابية في الربع الأول من 2022 حيث تراوحت عوائدها ما بين 12% و28%، بينما ربح مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 15.7% أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم الكويتية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فجميعها سجلت عوائد إيجابية حيث تراوحت عوائدها ما بين 12% و20%.



تنويه: إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشر ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي، وان ما حققته هذه الصناديق الاستثمارية من عائد على الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.