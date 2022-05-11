القاهرة - محمد صلاح



كشفت مطربة الراب بيري أنها رفضت أن تكتب اسم والدها الفنان الراحل عمر الحريري حتى تعتمد في مشوارها على نفسها، خاصة أنها من أولى الفتيات اللاتي قدمن هذا المجال في مصر، وأنها درست وعملت في بريطانيا الهندسة الصوتية والأداء المسرحي وعرفها الجمهور من خلال أغنيتي «شيجلا» و«عشان كده قولت لا».



بيري قررت شق طريقها بمفردها دون الاستعانة بأي شخص رغم كونها من عائلة فنية، فهي أصغر بنات الفنان الراحل عمر الحريري، ووالدتها هي الفنانة المغربية رشيدة، وواجهت صعوبات في البداية إلى أن استطاعت التواجد على الساحة الفنية. وتعرف دائما نفسها باسم «بيري» فقط، والغريب أنها عانت بشدة من عدم إجادتها اللغة العربية وواجهت صعوبات في كتابة أغنياتها، حتى نجحت الى حد ما في تعلم لغتها الأصلية.