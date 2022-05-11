بيروت - بولين فاضل



علق الفنان مروان خوري على خبر انفصاله عن خطيبته ندى رمال والذي كان أعلن عنه في بداية مايو الجاري، وقال: لم تزعجني عودتي للقب «أشهر عازب» لكنني أفضل عدم الحديث في أمور تخص حياتي الشخصية.



وتابع خوري في لقاء مع برنامج «et بالعربي» على هامش حفل عيد الفطر الذي أحياه في لبنان: حياتي الشخصية مفتوحة، أنا لا أخفي أي شيء، علاقاتي الخاصة عندما أريد إظهارها أظهرها في الوقت المناسب، لكن أفضل أيضا أن تكون هذه الأمور خاصة لي، أنا أؤمن بأن الفنان عليه تقديم فنه فقط للجمهور.



وعن جديده، قال مروان: منذ فترة ولم أطرح عملا جديدا، أنا آخذ وقتي أكثر من اللازم، هناك أغان انتهيت منها لكن حتى الآن لم أحدد متى سأطرحها، مشيرا إلى أنه يتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا من جديد في 3 أغاني.



وكان مروان خوري قد أعلن خلال تصريحاته في برنامج «لهون وبس»، أنه يعيش قصة حب مختلفة مع فتاة من «غير دين»، وأنه سيتزوج مدنيا، وأكد أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته «من غير دين» متناسبة مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان.