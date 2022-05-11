القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة نجلاء بدر عن فخرها بعرض فيلمها «النهاردة يوم جميل» ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان «مالمو» للسينما العربية في السويد، مؤكدة قيمة المهرجان الأوروبي لجمهور الشمال، بعد توسعه عاما تلو الآخر واستقطابه لأفضل إنتاجات السينما العربية.



وقالت نجلاء خلال تصريحات صحافية: سعيدة للمشاركة في هذا الفيلم شديد الخصوصية والذي يتعرض لأكثر من قضية نسائية تطرح ربما للمرة الأولى في السينما المصرية، وتفاعل الجمهور السويدي يؤكد أن السينما لغة عالمية، عابرة لحدود اللغة والمكان.



وتابعت: السينما تعني الخلود، وعزوف بعض الممثلين عن المشاركة في الأفلام لصالح الدراما التلفزيونية يعبر عن عدم إدراكهم لمدى أهمية هذا الفن وتأثيره، لذلك أحرص على عدم الغياب عن تقديم أفلام سينمائية دائما.



وعن التدخل في حياتها الخاصة أو تعليق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصرفات الممثلين، قالت: لا يحق لأحد التدخل في شؤوني ولا أسمح بذلك، وقد تصدر اسمي «التريند» أكثر من مرة مؤخرا، سواء في مهرجان الجونة أو بعد حلقة برنامج رامز جلال رمضان الماضي، ولكنني لا أنشغل بهذه الأمور إطلاقا، بل أمضي قدما نحو تطوير نفسي كممثلة وأحاول دوما اكتساب مهارات جديدة».



وفيلم «النهاردة يوم جميل» إخراج: نيفين شلبي، بطولة: باسم سمرة، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وإيمي إسلام، وكريم كوجك، ومحمود الليثي، ويتناول العمل مجموعة من القصص المتشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، ويطرح العديد من القضايا مثل انعدام التفاهم بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأثيره، بجانب تأخر سن الزواج.