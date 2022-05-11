أعلن إيلون ماسك، الذي أبرم صفقة لشراء تويتر، أنه يتفق تماما مع القواعد الأوروبية الجديدة بشأن تنظيم الشبكات الاجتماعية، رغم التناقض الواضح بين رؤيته والقانون الجديد.



وأدلى رئيس شركة تيسلا بتصريحاته إثر زيارة قام بها مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى مصنع سيارات شركته في أوستن بولاية تكساس الأميركية.



وقال الملياردير في مقطع فيديو نشره المسؤول الأوروبي الرفيع على تويتر «أنا أتفق مع كل ما قلته، حقا، أعتقد أننا على الموجة نفسها».



ولفت تييري بريتون إلى أنه شرح لإيلون ماسك مضمون قانون الخدمات الرقمية الذي سيجبر المنصات الرئيسية على مكافحة المحتوى غير القانوني بشكل أفضل.



وقال بابتسامة عريضة متوجها إلى ماسك «أعتقد أنه يتناسب تماما مع ما تريد القيام به بالمنصة».