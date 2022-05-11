تشكل السيدات من السكان الأصليين نصف عدد النساء في السجون الاتحادية الكندية، بينما من بين جميع سكان كندا واحدة من كل 20 سيدة من السكان الأصليين، بحسب صحيفة (غلوب آند ميل).



وضمت السجون الفيدرالية في كندا 298 من غير السكان الأصليين و298 من السكان الأصليين، بحسب مقالة نشرتها مؤخرا صحيفة (غلوب آند ميل).



وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها النسبة إلى 50/50، حسبما نقلت الصحيفة عن إيفان زينغر، مفتش الإصلاحيات.



وتابع زينغر قائلا: إن «إنه أمر صادم ومخز للبلاد التي تمتلك العديد من الموارد».



وأوضح أنه يريد من مصلحة السجون الكندية تحويل جزء كبير من ميزانيتها إلى المجتمعات المحلية للسكان الأصليين، لاستخدامها في تمويل المرافق الإصلاحية التي يديرها السكان الأصليون.



واكتشف تحقيق أجرته جمعية «نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات» أن معظم نساء السكان الأصليين اللاتي تورطن في نظام العدالة الجنائية قبض عليهن في جرائم الفقر مثل السرقة.