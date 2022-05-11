قالت مساعدة سابقة للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إن دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل ستكون مرشحة «جيدة» لمنصب رئيسة الولايات المتحدة الأميركية.



ورأت فاليري بايدن أوينز شقيقة الرئيس جو بايدن والمستشارة في حملته الانتخابية، أن ماركل يمكن أن تنتقل من قصر باكنغهام إلى البيت الأبيض، مما يجعلها أملا رئاسيا جيدا في المستقبل، معتبرة أنه «أمر رائع أن تكون هناك نساء في السياسة».



وأشارت إلى أنه «كلما كان لدينا عدد أكبر من النساء كان نظامنا الديموقراطي أفضل. وجهة نظر أفضل، وجهة نظر مختلفة»، مؤكدة «أننا نحتضن جميع النساء، ونرحب بها للانضمام إلى الحزب الديموقراطي».