يعقوب العوضي



تنطلق استعدادات المنتخبات الوطنية لكرة اليد على صالة نادي كاظمة وصالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مساء اليوم، حيث يبدأ منتخبنا الوطني للشباب تحضيراته لدورة الألعاب الخليجية التي تنطلق خلال أيام.



وفي هذا الإطار، أكد المدير الفني في الاتحاد د.خالد الشرجي أن الطموح ينصب على إعداد جيل قوي قادر على المنافسة في المستقبل القريب، ومؤكدا أن الهدف الحالي من المشاركة في «الألعاب الخليجية» يتمثل في إعداد منتخب الشباب لبطولة آسيا المقرر في البحرين يوليو المقبل.



وأشار إلى ضرورة دعم المنتخبات الوطنية من قبل محبي اللعبة مع التحلي بالصبر والإيجابية في تقديم العون والدعم المعنوي لنواة مستقبل المنتخب الوطني الأول، كما أكد أن خطة الإعداد ستبدأ اليوم بعد دراسة دقيقة سعيا للظهور بصورة مشرفة لكرة اليد الكويتية.



إلى ذلك، أقيمت أمس الأول قرعة بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد في نسختها 38 التي يستضيفها نادي الكويت في الفترة من 4 حتى 12 يونيو المقبل بحضور ممثلي الأندية المشاركة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد، إذ أسفرت القرعة عن وجود نادي الكويت على رأس المجموعة الأولى إلى جانب كل من مسقط العماني والجزيرة الإماراتي والأهلي القطري، فيما جاء السالمية الممثل الثاني للأندية الكويتية على رأس المجموعة الثانية إلى جانب كل من النجمة البحريني ومضر السعودي.



وكان السد القطري قد اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة رسميا قبل عدة أيام.