يحيى حميدان



حصلت إدارة نادي التضامن على موافقة الثلاثي حارس المرمى سعود القناعي والمدافعين عبدالله مسامح وفيصل سعيد للاستمرار مع الفريق لموسم آخر بعد نجاح المفاوضات بين الأطراف المعنية في الفترة الماضية.



وتنتظر إدارة «العنيد» الحصول كذلك على موافقة المحترف الهولندي روليني نوناتو، الذي يمثل منتخب كوراسوا من أجل ضمان بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.



ويعمل عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس على عمل مراجعة شاملة لفرق المراحل السنية والتي ستكون في طريقها نحو إعادة البناء بشكل كامل بعد النتائج غير المرضية التي تحققت في الموسم المنقضي.

ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة على صعيد الأجهزة الفنية والإدارية لفرق المراحل السنية من أجل الارتقاء بالعمل وتحقيق مراكز متقدمة.