أنهت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة جميع استعداداتها لبدء المنافسات التي تنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى 31 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة يمثلون الدول الخليجية الـ 6 ويتنافسون في 16 لعبة رياضية.



واجتمعت اللجنة العليا المنظمة للدورة أمس برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي بحضور نائبه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، وأمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية.



وناقش الاجتماع جميع التفاصيل اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة قبل يوم من انطلاق الدورة، مرحبين بالأشقاء الخليجيين الذين يحلون ضيوفا على البلاد.



طلائع وصول المشاركين



وفي الوقت الذي تجهزت فيه 12 منشأة رياضية لاحتضان منافسات الدورة، بدأت بعثات المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى البلاد بوصول المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، ومنتخب رجال عمان للرماية، على أن يتوالى وصول باقي المنتخبات حسب تسلسل المنافسات في الدورة والتي تبدأ غدا بمسابقة ألعاب القوى للسيدات، في حين تنطلق بعد غد السبت منافسات كرة القدم داخل الصالات للرجال والرماية للرجال.



وأكدت عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم مديرة إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان أن منتخب السيدات السعودي الذي كان أول الواصلين إلى الكويت يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى مشرف، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدة أن الهدف من المشاركة بهذا التجمع الخليجي المميز تقديم مستوى مشرف يعكس التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج في الفترة الماضية.



بدورها، قالت المشرفة العامة على المنتخبات الوطنية النسائية عالية الرشيد إن الإعداد لهذه المشاركة جاء وفق الإطار الذي رسمه الجهاز الفني للمنتخب، مشيرة إلى أن الإعداد للمشاركة كان على 3 مراحل، ابتدأت أولا بتجارب الأداء لاختيار اللاعبات واستدعائهن للمنتخب، وثانيا بمرحلة الرياض وجدة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، وأخيرا المعسكر الذي شهدته الرياض وخاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره الكرواتي، وقدم خلالهما مستوى جيدا يجعله على أتم جاهزية للمشاركة في الدورة.



عودة «قوى» الرجال



إلى ذلك، يعود إلى البلاد اليوم وفد منتخب ألعاب القوى للرجال قادما من تركيا بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة بورصة واستمر 20 يوما، برئاسة أمين الصندوق فيصل الدسم.



وأكد أمين السر المساعد رئيس لجنة المنتخبات مانع العجمي أن المعسكر حقق جزءا كبيرا من أهدافه وذلك في رفع المعدل البدني والفني، مع تمكن بعض لاعبي المنتخب من تحقيق بعض الأرقام الشخصية من خلال مشاركتهم في بطولة بورصة الدولية خلال فترة المعسكر، مضيفا ان منتخب الرجال سيواصل التدريب على مضمار وميدان أحمد الرشدان بمشاركة جميع اللاعبين بعد انضمام العائدين من معسكر تركيا مع المتواجدين حاليا في البلاد استعدادا لوضع اللمسات الفنية الأخيرة للتدريبات قبل انطلاق المنافسات الاثنين المقبل، ولافتا إلى أن منتخب الكويت سينافس بقوة على اللقب الخليجي خاصة انه حامل النسخة الأخيرة لبطولة الخليج لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.



بدوره، أكد المدير الفني لمنتخبات المبارزة عبدالكريم الشملان أن طموح الكويت في الدورة لا يقل عن الذهب والبحث عن ريادة جديدة، مضيفا: «نتبع في الاتحاد سياسة فنية تعتمد على الجاهزية على مدار السنة لجميع المنافسات، وليس بطولة معينة، حيث يتدرب اللاعبون يوميا أو ضمن معسكرات محلية، إضافة إلى معسكر خارجي صيفي ثابت وأخرى عند الحاجة».



وقال: «في حين يستعد لاعبو منتخبي الفلوريه والايبيه ضمن معسكرين محليين، فإن لاعبي منتخب السابر يتحضرون في معسكر خارجي إيطالي يخوضون خلاله بطولة العالم التي ستجري في العاصمة روما أيام 19 و20 و21 الجاري» على ان يعود الى البلاد 22 الجاري لخوض منافسات لعبة المبارزة.



«الطاولة» يواصل استعداداته



من جانبه، أكد المدير الفني لاتحاد كرة الطاولة صبري العلي أن المنتخب الوطني مستمر في تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على صالة كرة الطاولة في نادي السالمية، مضيفا: «إدارة الاتحاد قررت إقامة معسكر داخلي نظرا لضيق الوقت إذ نشارك بـ 5 لاعبين»، ومضيفا أن طموح أزرق الطاولة يتمثل في تحقيق المراكز الأولى.