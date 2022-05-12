عبدالعزيز جاسم



قام رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان بتكريم حارس مرمى الفريق الأول حسين كنكوني بعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الموسم المنتهي، كما كرم مهاجم الفريق شبيب الخالدي لنيله لقب هداف دوري stc الممتاز، الأمر الذي كان له تأثير معنوي كبير على لاعبي «البرتقالي» قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام السالمية في نهائي كأس سمو الأمير الاثنين المقبل.



إلى ذلك، أعلنت إدارة الفريق أن اليوم سيكون الأخير الذي يسمح فيه لوسائل الإعلام بتغطية تدريبات الفريق على أن تكون التدريبات الثلاثة الأخيرة قبل مواجهة النهائي مغلقة بشكل كامل لمزيد من التركيز.