مبارك الخالدي



أعلن رئيس نادي الصليبخات سعد عناد أن اجتماعا تشاوريا عقد في ديوانه مساء امس الأول بحضور ممثلي 14 ناديا وغياب ممثل نادي القادسية عن الاجتماع.



وذكر عناد بصفته المتحدث عن المجتمعين انه تم خلاله التنسيق والاتفاق علي الهيكل الجديد لاتحاد الكرة المزمع انتخابه خلال الجمعية العمومية غير العادية المقررة في 20 الجاري.

وقال عناد في تصريحات لبرنامج «بين الشوطين» إن 13 ناديا اتفقت على اختيار رجل الأعمال عبدالله الشاهين رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المقبل، فيما تحفظ ممثل النادي العربي على اختيار الشاهين ومعلنا تأييده لممثل النادي جمال الكاظمي، كما وافقت الأندية الـ 14 المشاركة في الاجتماع على اختيار المرشحين هايف المطيري وأحمد عقلة لمنصبي نائبي الرئيس.



وأكد عناد أن النقاشات اتسمت بأريحية كاملة وباتفاق تام حول اختيار الأعضاء، إذ تمت الموافقة من 11 ناد على اختيار ودعم كل من منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان كأعضاء، فيما اتفق الجميع على المقعد النسائي المحسوم سلفا لفاطمة حيات بحكم أنها المرشح الوحيد لهذا المقعد.



وأضاف ان ممثلي الأندية لم يناقشوا خلال الاجتماع شكل بطولة الدوري للموسم المقبل، إذ تركزت النقاشات على تشكيل الاتحاد الجديد فقط دون التطرق إلى ما يتداول عن شكل الدوري بالموسم الجديد سواء أكان الاستمرار على شكله الحالي (دوري من درجتين) أم سنعود إلى دوي الدمج من جديد، مؤكدا انه شخصيا يرفض فكرة العودة إلى دوري الدمج، لكنه أشار إلى أن هناك توجها لزيادة عدد المحترفين إلى 7 عوضا عن 5 حاليا.



قبول أوراق المترشحين للرئاسة



إلى ذلك، وافقت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم على قبول أوراق ترشح جميع المتقدمين على منصب رئيس مجلس الإدارة لدورته الجديدة 2022-2026، كما قبلت ترشح أحمد عقله لمنصب نائب الرئيس.