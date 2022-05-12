القاهرة - خلود أبوالمجد



أكدت الفنانة بشرى أنها لم تستخدم «مهرجان الجونة السينمائي» لمصلحة شخصية، مشددة على أنها كانت آخر المستفيدين منه، وقالت: «آخر دورتين في المهرجان كانوا معافرة، عشان يطلعوا، وفي أحسن شكل ممكن يتقدم، ومحتاج أكتر للتطوير والضبط».



وأضافت بشرى لبرنامج «ضيفة على برنامج B MY GUEST» الذي يعرض على «يوتيوب»: «مهرجان الجونة مفيهوش فلوس، عادي، زي أي مشروع، لو قدمت عملا سينمائيا أو دراما أو برنامجا، هيكون في فلوس أكتر، واستفدت من المهرجان في المكانة والثقافة، واتفرجت على أفلام كتير، وخدمت صناع سينما كتير».