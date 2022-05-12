يستعد العازف اللبناني غي مانوكيان لأحياء حفل موسيقي على مسرح أوليمبيا العريق في العاصمة الفرنسية باريس في 23 الجاري، حيث من المقرر أن يشارك «مانوكيان» الحفل فرقة Gipsy Kings بظهور خاص في أول حفل استثنائي يجمعهما.



وقد أعلن غي عن موعد الحفل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حماسه للقاء جمهوره ومحبي الموسيقى في باريس وخاصة على مسرح أوليمبيا الذي اعتبره من أهم المسارح العالمية التي لطالما حلم بالعزف عليها منذ بدايته في عالم الموسيقى والفن، حيث استقطب إعلان الحفل عددا كبيرا من المستمعين الذين تهافتوا لشراء التذاكر وحجز أماكنهم للحفل المنتظر.



من جهة أخرى، سيؤدي غي مجموعة من أشهر معزوفاته بالإضافة الى معزوفات أخرى لأشهر العازفين العالميين، كما ستؤدي فرقة Gipsy Kings مجموعة أغاني الفلامينكو الذين اشتهروا بتأديتها على مدى سنوات طويلة.



يذكر أن غي، قد أحيا مجموعة حفلات موسيقية حققت نجاحات كبيرة مؤخرا في كل من اليونان، دبي، أميركا وغيرهم.